許建德與區天駿分途出擊　爭逐斯帕耐力賽

兩名香港賽車代表許建德及區天駿，落實參加年度最大型的GT賽，比利時斯帕24小時耐力賽（24 Hours of Spa）。許建德（Jonathan）將代表Sky Tempesta Racing參加金盃賽（Gold Cup），而區天駿（Antares）則代表Herberth Motorsport爭奪Pro-Am盃。這兩位車手將代表香港與超過200名來自不同國家的參賽車手爭逐，連續進行24小時的耐力賽，將於7月28–31日舉行。

挑戰Pro-Am盃的區天駿，將與澳門車手謝榮鍵（Kevin），保時捷廠車手Jaxon Evans和Dylan Pereira 加盟德國車隊Herberth Motorsport，駕駛9號保時捷911 GT3-R赴戰。這隊伍組合匯聚豐富的保時捷比賽經驗，於今年二月的亞洲利曼系列賽（Asian Le Mans Series）閉幕戰，由Antares駕駛同一台戰車勇奪亞軍。Antares希望能延續勢頭，在全球矚目的耐力賽事為香港爭光。

另一位參賽的香港車手許建德，在2021年賽季成功為香港贏得第一個GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）年度總冠軍錦標，取得耐力賽盃Pro-Am組別的冠軍。去季他與英國車隊Sky Tempesta Racing達成此項創舉，今季亦再度效力該支車隊參賽，並從過往的法拉利轉換成新的平治-AMG戰車。與去季不同，Jonathan於今年的斯帕24小時賽將轉戰金盃賽事（Gold Cup），將會再次聯同兩位合作無間隊友Christopher Froggatt及Eddie Cheever，以及新加入的Loris Spinelli組成4人陣容，以93號的Sky Tempesta Racing平治-AMG GT3為戰駒參賽。這場比賽同時亦是今年GT世界挑戰賽歐洲賽賽季的其中一站，許建德與其隊友希望能在比利時站上盡可能取得積分，他們在開季首兩站賽事上並不輕鬆，目前在積分榜上排在第9位。

斯帕24小時耐力賽在比利時經典的Circuit de Spa-Francorchamps賽道上舉行，這條著名的賽道長久以來被車手及觀眾愛戴。長達7公里沿山而建的賽道夾雜著高低起伏的中速及高速彎角，對駕駛和技術要求比眾多賽道更嚴謹。每年參賽陣容囊括各大車廠隊伍，包括雅士頓馬田、奧迪、賓利、寶馬、法拉利、林寶堅尼、麥拿侖、平治-AMG及保時捷。群雄爭奪，被公認為賽車壇最矚目賽事之一。斯帕賽道天氣多變聞名，考驗車隊及車手們的應變能力，為緊湊的年度大戰更添刺激。Jonathan與Antares兩位香港車手為此賽已備戰多時，日內將起程赴比利時作賽前最後整備，期望能夠為香港赢取各所屬組別殊榮。

比利時斯帕24小時耐力賽賽程表（GMT+2 時區）

7月28日，星期四

1050 - 1220：自由練習

1615 - 1715：排位預賽

2040 - 2200：排位賽

2220 - 2350：晚間練習

7月29日，星期五

1820 - 1850：熱身

1900 - 1930：Superpole 超級排位賽

7月30日，星期六

1645：比賽開始

7月31日，星期日

1645：比賽完結