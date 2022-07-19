甲一籃球　東方龍獅強戰康仁福建　崇德飛鷹硬撼南青

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香港男子甲一組籃球聯賽自一月份第5波疫情停擺逾半年，周二正式重燃戰火！頭場由崇德飛鷹大戰南青，尾場有康仁福建和東方龍獅上演激烈對碰，兩場矚目賽事，將由香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃全力贊助東網直播。（on.cc東網、睇體ontv sports facebook、香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃facebook及HKJCJSR youtube周二晚7時起直播）

康仁福建和東方龍獅今季曾於銀牌賽碰頭，就讓我們先回顧一下這場精彩大戰。當日福建半場憑徐遠征狂轟26分，帶着7分領先優勢返回更衣室。但換邊後，東方有中鋒卜聿揚籃底追分，加上外援拉利羅斯單節轟入18分，兩隊再次拉成均勢，最終以87比87進入加時賽。

關鍵時刻東方射手李琪盡顯身價，加時賽貢獻10分，協助球隊以102比98險勝對手。該仗康仁福建攻守兼備，表現絕不失禮，徐遠征全場轟入36分，與拉利羅斯並列最高得分，而福建亦有懷斯投進6記三分球得25分，兩人預計將成為東方重點「招呼」對象。

徐遠成徐遠征兄弟交鋒

東方龍獅現時以2勝2負排聯賽第5，康仁福建則以1勝3負暫排第7，今場對於爭奪前6相當關鍵。東方在賽季停擺前最後一仗，以100比76擊敗崇德飛鷹。當日拉利羅斯因傷缺陣，不過球隊火力未受影響，隊長徐遠成首節轟14分，梁嘉顯更全場入33分，為球隊取得今季第2勝。

東方主教練積高柏利施域表示，球隊再遇福建已做足心理準備迎來硬仗，為提升比賽狀態，「藍軍」最近亦與甲二球隊進行友賽，期待球迷見證一班年輕球員的訓練成果。陣容方面，東方沿用相同人腳，陣中港隊成員多達8人。外援拉利羅斯繼續擔起串連和得分重任，內線則有兩名港隊中鋒卜聿揚和胡卓斌坐鎮，兩人如發揮正常，相信對福建內線構成重大威脅。

勝在齊心！崇德飛鷹硬撼南青

頭場崇德飛鷹大戰南青，飛鷹憑着擊敗安保漢友、康仁福建及遊協，積分僅次於6戰全勝的南華，今場對南青如能再下一城，大有機會殺入前6。

麥洛連離隊打擊南青

飛鷹射手蘇志樂表示，最後3場對南青、滿貫及建龍飛馬相當關鍵，勢必全力爭勝：「三年過去，這仍然是我在飛鷹的第一個賽季，球會對上兩個賽季都是榜尾球隊，我加盟想為球隊帶來改變。最後3場比賽非常關鍵，我一定會盡全力協助球隊爭取頭6。」

事實上進攻點頗多的飛鷹，除了擁有洋將奧斯汀和百德新里之外，外線亦有射手蘇志樂和呂銘彥注入火力，蘇志樂認為，飛鷹陣容沒有變動會是一大優勢：「希望我們齊心一致！」南青方面，加拿大籍中鋒麥洛連疫情期間已經回到加拿大落班，令球隊頓失得分主力兼籃底支柱，無疑令戰鬥力大減，而缺乏麥洛連作牽引為一眾隊友創造空位，預料南青今場不再像以往採取主動搶攻打法，昐望做好防守，力爭今季第4勝。

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