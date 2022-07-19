英女足「雙鋒」　向兩大目標進發

英格蘭女足喺今屆女子歐國盃憑主場優勢，踢出王者霸氣，3戰全勝轟入14球，攻力冠絕各隊。「英女」2位前鋒美迪、艾倫韋芝演出大勇，美迪以5個入球排射手榜第1位，艾倫韋芝喺國家隊已累積入52球，只要下仗8強對西班牙女足，再入1球，就可以追平朗尼，成為英格蘭國家隊(男女足)史上最多入波球員之一。

27歲嘅美迪效力阿仙奴女足，佢喺今屆女子歐國盃3場分組賽都有入波，包括對挪威女足，上演帽子戲法，協助「英女」大勝8比0。呢位「女子版哈利卡尼」入球率驚人，今年為「英女」上陣10次入11球，包括今屆女子歐國盃有5球進帳，領先射手榜第2位嘅3位球員2球，好大機會奪得今屆金靴獎。

至於33歲老將艾倫韋芝效力曼城女足，今屆賽事有2球進帳，佢為「英女」上陣110場入52球，屬於英格蘭女足史上首席射手，並有望打破英格蘭男足朗尼嘅國家隊入波紀錄(53球)。

艾倫韋芝謙虛話發夢都冇諗過打破朗尼嘅紀錄，只係想盡力幫助球隊，以「英女」目前強勢，相信艾倫韋芝可以創造新里程碑。