馬迪爾入球停不了　曼聯熱身賽輕取水晶宮

曼聯熱身賽3連勝！周二(19日)假澳洲墨爾本上演英超熱身賽，曼聯以3比1輕取水晶宮，安東尼馬迪爾入球停不了，3場熱身賽攻入3球，拉舒福特亦鹹魚翻生，連續兩仗有士哥，表現令人驚喜。

曼聯在坦哈格領軍下表現醒神，今場熱身賽繼續強陣出擊，門將迪基亞復出把關，前鋒拉舒福特亦復任正選，夥拍安東尼馬迪爾、查頓辛祖、般奴費南迪斯進攻，新兵杜維爾馬拉西亞出任左後衞。

開賽17分鐘曼聯打破缺口，達洛治禁區頂送出過頭波，安東尼馬迪爾殺入小禁區，心口控定抽射破網，曼聯上半場領先1比0。水晶宮受制於曼聯逼搶踢法，全場捱打，48分鐘，安東尼馬迪爾策動攻勢，後備入替嘅雲迪碧克做配合，門前一輪互傳後，拉舒福特送入空門，曼聯贏到2比0。

59分鐘，曼聯一次後場組織，幾腳簡單傳送後，查頓辛祖接應安東尼馬迪爾妙傳單刀射成3比0，其後曼聯讓主力休息，由副選應戰下，水晶宮於74分鐘由祖爾禾特破蛋，末段曼聯小將費斯領紅，最終紅魔贏3比1完場。