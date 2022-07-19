香港隊　勞烈斯地標戰踢足　東亞盃首仗吞日本6蛋

香港足球代表隊周二（19日）出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）揭幕戰，作客茨城縣立鹿嶋足球場挑戰東道主日本。港隊今場有效力中超梅州客家的中堅勞烈斯，於「地標戰」正選上陣，但港隊半場已大幅落後4球；易邊後另一中超兵陳俊樂後備入替，但後防再失2球下，最終港隊首仗慘吞日本6蛋。

作客的港隊由保羅把關，一對中堅包括隊長謝家強，以及上演大港腳「地標戰」的勞烈斯，黃威、胡晉銘及鞠盈智繼續坐鎮中場，入球重任落在箭頭安永佳身上。至於另外兩名中超兵陳俊樂、梁諾恆，前者先列後備，而後者則仍未歸隊。日本隊靠隊長兼老大哥谷口彰悟鎮守後防，前鋒町野修斗負責攻堅，兩大球星橋本拳人、宮市亮先列後備。

實力佔優的主隊日本，2分鐘已經先開紀錄，相馬勇紀罰球直射破網，保羅飛盡亦鞭長莫及。港隊之後站穩陣腳，7分鐘胡晉銘前場逼搶成功後，禁區頂放冷箭僅僅斜出。5分鐘後羅梓駿壓落底線，對方守衞解圍不遠，茹子楠射門卻不中目標。不過20分鐘港隊再次失守，山根視來右路傳中，町野修斗的頭槌為日本頂成2比0。2分鐘後，港隊後場再被對手逼搶成功，西村拓真轉身抽射，再次射破保羅十指關，日本短時間內連入兩球，擴大領先優勢至3比0。上半場尾段，日本憑西村拓真禁區外遠射再下一城，半場港隊落後4球。

易邊後大幅落後的港隊隨即換人，徐宏傑、簡嘉亨及效力中超廣州城的陳俊樂齊齊入替。不過港隊形勢未見太大起色，52分鐘相馬勇紀推過出迎的門將保羅後起腳，但被回防的謝家強成功護空門。3分鐘後相馬勇紀再接應山根視來右路傳中，後腳近門撞射得手，港隊落後至5比0。 57分鐘日本再以同樣招數取得甜頭，水沼宏太右路傳中，門將保羅竟然甩手，町野修斗輕鬆射入空門，日本遙遙領先6球。比賽尾段港隊再換入趙聡悟、鄭展龍，最終雙方未有再增添入球下，港隊首仗以6球大敗予日本，下一場將於周日（24日）面對南韓。

港隊首仗大敗而回，賽後隊長謝家強（Sean）承認對手日本實力強勁，今場可謂相當難踢，但他指球隊已竭盡全力，目前將專注回復體力，強調下場對南韓將會繼續保持壓迫性踢法，希望能夠踢出更好表現。

另外「東亞盃」周三（20日）緊接上演第二場賽事，以U23小將為主的中國隊，會面對力爭4連霸的南韓隊，港台電視32台將於下午6時直播。