香港隊　出席睇波活動　顏樂楓：球迷比以往更熱情

香港足球代表隊周二（19日）於「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）首戰面對日本，香港足球總會同日亦在旺角The Forest舉行睇波活動，並邀請顏樂楓及余煒廉兩位「亞洲盃」決賽周晉級功臣到場，與球迷一齊撐港隊。

早前於「亞洲盃」外圍賽取得佳績，成功打入決賽周的港隊，相隔1個月後再於「東亞盃」出戰，為隆重其事，足總於旺角舉行睇波活動，吸引逾百名球迷到場。有份現身活動的顏樂楓和余煒廉，面對現場球迷合照簽名要求來者不拒，亦不忘分享到早前赴印度出戰「亞盃外」的經歷。兩人都直言是第一次參與類似活動，其中「光頭」表示能夠感受到球迷的熱情：「香港球迷係比以往更熱情，對香港隊嘅了解都多咗，氣氛都好咗，感覺好驚喜。」「煒廉」亦則認為感到自己的努力和付出得到肯定，對此感到開心。

活動現場聚集了逾百位途人駐足，不少人身穿港隊主場球衣現身，觀看港隊與日本的賽事，其中亦包括早前隻身去到印度支持港隊的Jason，這位近期頗具人氣的港隊球迷，就表示今次港隊出戰「東亞盃」，作為球迷在期望和心態上都會有調整：「港隊牌面上不及對手，就算輸波都係預料之內，但依然希望佢哋堅持喺印度『亞盃外』期間嘅踢法。」