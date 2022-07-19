個犯纏身仍轟36分　奧斯汀領飛鷹92:91險勝南青

時隔半年，香港男子甲一聯賽周二（19日）於灣仔修頓場館重啟，祟德飛鷹與南青上演三分對決，南青克服中鋒麥洛連離隊劣勢打出士氣波，更有鄭凱安轟入29分，惟飛鷹奧斯汀(BA)攻力強勁，全場獨得36分，帶領球隊92比91擊敗南青，取得衝擊前6關鍵一仗。

祟德飛鷹派出3名洋將奧斯汀、百德新里及韋特斯，惟球隊默契有待改善，面對南青一連串快攻，初段表現略為混亂。加拿大籍中鋒麥洛連疫情期間回家鄉職業隊落班，今場南青由吳家麒擔任正選中鋒，首節南青球員Espiritu表現出色轟入8分，包括尾段一記三分球，助球隊以21比19反超前。

第2節南青延續外線攻勢，鄭凱安命中三分球後，再剷入顏色地帶博得「and1」，將比分拉開至27比23。飛鷹此節一度收起已累積3犯的「BA」，球隊靠罰球得分，其後呂銘彥再演射手本色，三分球為球隊追成28平手。飛鷹的鍾俊昇利用高度優勢連得6分，惟南青壓逼防守奏效，幾度大打快攻，由關雋陶連得5分，南青半場落後 41比45。

換邊後，兩軍外線對決，飛鷹奧斯汀和蘇志樂各入一球，南青亦有鄭凱安連入兩球，維持5分差。其後由鍾俊昇和奧斯汀籃底得分，拉開至59比51。落後的南青依然活力十足，先有Espiritu外線發炮，鄭凱安今場多次憑速度切入分球，外線準繩更為其殺著，其中一記更於奧斯汀面前投進，贏得全場掌聲，此節他獲得11分，第4節飛鷹曾領先9分，惟南青亦有Espiritu默默追分，加上劉俊鴻和關雋陶連續投進三分球，反超前80比79，惟鄭凱安於最後1分52秒5犯離場，未能為球隊穩住優勢，最終南青以91比92惜負。

今場祟德飛鷹多次領先下被對手反超前，蘇志樂表示，賽前已預計今場「超級硬仗」：「疫情下大家工作的工作，訓練減少下令大家狀態下滑不少。今場最終能贏球，只因我們夠齊心，教練（鄭學來）70歲為親自落場督導都打齊針，我們真的很想贏！」「阿樂」直言賽季再度停擺半年，曾懷疑自己「還會不會打籃球」，今場見到大批觀眾入場，覺得很鼓舞。他亦讚對手，雖然年輕經驗尚淺，但成功給予他們很大壓力：「我都打過南青，他們就是爛命一條，非常搏命。」