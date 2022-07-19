甲一籃球　東方龍獅97：78勝康仁福建

相隔半年，甲一周二（19日）在灣仔修頓場館重開。東方龍獅在拉利羅斯、李琪和陳翊麟合力攻入55分下，以97：78大勝康仁福建，取得今季第3勝。

儘管胡卓斌因傷缺陣，但東方板櫈夠深，外有拉利羅斯控制節奏，內有「巨人」卜聿揚硬食對手，早段領先13：6。但福建前鋒林羽打出驚喜，多次在中遠距離「食胡」，首節攻入11分，咬緊22：24。福建憑著楊瑞鴻的三分球，一度反超前，但東方射手李琪外線開弓之餘，頻頻鏟入籃底搏犯，獨取10分，加上徐遠成和吳松峻輪流招呼福建王牌徐遠征，前者更送給弟弟兩個封阻，重新拉開46：40。

換邊後，東方大灑「三分雨」，陳翊麟、李琪和拉利羅斯合力射入6球三分，打出19：3的攻勢，瞬間拉開20分。福建有林羽和徐遠征「止血」，惟何俊杰犯滿離場，令內線雪上加霜，落後56：78。進入決勝節，徐遠成和卜聿揚在半分鐘內先後「foul out」，但分差太大，勝負已無懸念，東方終以97：78勝出，今季錄得3勝2負，將於7月26日鬥建龍飛馬。

東方有5人得分上雙，其中李琪攻入20分，拉利羅斯和陳翊麟分別取得19分和16分。福建前鋒林羽打出代表作，攻入全場最高的22分，徐遠征則有17分進帳。