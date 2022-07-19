利物浦睇中萊比錫中場　即場觀察

利物浦結束亞洲之旅返回歐洲，嚟緊周四將會到訪RB萊比錫踢熱身賽，今場除咗練兵，仲可能會增兵添，因為「紅軍」睇中對方匈牙利國腳中場蘇保斯拉爾，到時可以近距離觀察對方表現，合心意嘅話仲可以即場斟介。

利物浦同「紅牛系」球隊關係密切，季前熱身賽都搵佢哋，今場對完RB萊比錫，下場會對薩爾斯堡，對方有啱用球員，利物浦都會第一時間收到風，今次佢哋睇中嘅蘇保斯拉爾，現年21歲，係匈牙利新星。

蘇保斯拉爾喺奧地利球壇出道，曾效力薩爾斯堡4個球季，2020年轉投RB萊比錫至今，當時轉會費2000萬歐元成為匈牙利最高身價球員，不過加盟首個球季經歷傷病未有上陣，更因此錯過去年歐國盃決賽周，上季復出上陣45場入10球，上月歐國聯匈牙利雙殺英格蘭，其中一場就係由佢一箭定江山贏1比0。

由於表現出色，蘇保斯拉爾吸引多間歐洲豪門關注，利物浦第一時間吼實，其身價據報為2300萬鎊，如果成事，將會繼拿比基達及伊巴希馬干拿迪後，又一位萊比錫球員轉投利物浦。