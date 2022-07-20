安東尼馬迪爾翻生　曼聯決留用慳7,000萬鎊

曼聯聘請荷蘭名帥坦哈格執教後，喺季前熱身賽表現出色，唔少球員都有脫胎換骨表現，原本已經被放棄嘅法國前鋒安東尼馬迪爾，喺C朗拿度缺陣下擔大旗光芒四射，連續3場入波創近15年紀錄。據報坦哈格非常滿意安東尼馬迪爾表現，決定改變計劃留用呢位射手，放棄高價收購前鋒嘅計劃。

26歲嘅安東尼馬迪爾效力曼聯7年，但上季喺蘇斯克查同蘭歷克執教下慘被放棄，今年1月外借西維爾亦冇起色，9場聯賽0入球，正當全世界都以為佢會被曼聯賣走，安東尼馬迪爾喺坦哈格改造後全面翻生。喺對利物浦、墨爾本勝利同周二(19日)對水晶宮3仗，安東尼馬迪爾都有入波，令佢成為07年朗尼同C朗後，首個連續3場季前熱身賽入波球球員，如果澳洲之旅尾站對維拉再入波，就可以追平朗尼連續4場入波終極紀錄。

據《talkSport》報道，曼聯管理層認為安東尼馬迪爾翻生，將會解決球隊鋒線問題，報道指坦哈格原本希望增添1名攻擊球員，目標鎖定阿積士嘅安東尼馬菲奧斯，但阿積士索價7,000萬鎊令交易停滯。消息指曼聯認為安東尼馬迪爾值得再有機會，曼聯名宿笠臣亦向《MUTV》表示：「安東尼馬迪爾上季失晒信心，表現唔可以作準，佢前季表現都好出色，佢同C朗會係好好嘅前鋒選擇，安東尼馬迪爾好清楚坦哈格嘅指示。」

坦哈格對安東尼馬迪爾近期喺前場嘅工作亦表示肯定：「我要求球員喺前場開始逼搶，你見到佢哋付出好多能量去防守，而且亦得到入波作為回報，因為球隊可以喺前場逼甩對方製造機會。」喺C朗去留未明情況下，安東尼馬迪爾開季好大機會成為曼聯正選前鋒。