亞運會落實新賽期　明年9.23開幕

因為疫情而延期一年舉行的杭州亞運會，已落實於明年（2023年）9 月23日至10月8日上演，名稱仍為杭州2022亞運會，香港今屆將派出龐大的代表團參賽，力爭再創佳績。

亞奧理事會周二宣布原定於今年9月10至25日舉行亞運會，經過兩個月與理事會工作組、中國奧委會及杭州組委會商議後，最終確定在明年9月23日揭幕，聲明中指出重設賽期的過程中，盡量配合各大項目的國際大賽，希望不會出現「撞期」的情況，預計屆時會有10000名運動員參加。亞奧理事會是於今年5月6日宣布因新冠肺炎疫情關係，將杭州亞運會順延。

杭州亞運是中國繼1990北京及2010廣州之後，再次舉辦這項4年一度的運動會，今屆共設40個大項及482個小項，其中電競及霹靂舞是新增項目；至於香港將會派出龐大的代表團參加，由於部份項目仍要爭取資格，暫未落實，而去屆（2018年）在雅加達共出戰17項目，預計今屆參賽項目及人數會有突破；上屆港隊奪得8金18銀20銅的成績，並以46面獎牌創下歷屆亞運最佳成績。