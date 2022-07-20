「風之隊」赴歐洲3個月　首站巴黎奧運賽場

「風之隊」為準備明年的亞運會及2024年的巴黎奧運，周二深夜啟程前赴歐洲作一連串的集訓及比賽，港隊總教練陳敬然（阿英）強調此行期望港將們可以透過與強手練習及比拼，提升水準及狀態，盡快追趕過去兩年因疫情影響的缺失。

四位滑浪風帆港將包括鄭清然、歐令揚、何允輝及女將馬君正，出發歐洲進行為期三個月的集訓，首站將會前赴法國馬賽在2024年奧運會的比賽場地練習，逗留三個星期並且為兩年後的下屆奧運「攞料」。陳敬然坦言：「我們今次目的希望可以與其他國家的選手一齊練習，特別是歐洲國家的帆手都去到馬賽練習，以適應當地的環境、風勢及水流等等，而與他們一起訓練，將有助港隊的實力提升。」

在巴黎奧運「踩場」之後，港隊將轉去意大利訓練，而9月又會再返回法國，備戰9月底的IQFoil世錦賽，藉此可以與強手較量，並檢討訓練的成果，阿英表示:「過去24個月我們因疫情及隔離措施的關係，已錯過了部份比賽的機會，我們要集中在增加板速及適應新賽制，希望盡快可以與世界水平再拉近。」

幾位隊員早前為增磅努力，目前他們已達到體重標準，但最重要是他們要「操弗」身體，並為明年9月的亞運會作部署。