JSR學員送上甲一籃球賽精彩報道及直播

一眾香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃（JSR）的學員，於周二（19日）到灣仔修頓室內場，直擊兩場香港男子甲一聯賽，為大家送上精彩報道及直播。

香港男子甲一聯賽自第5波疫情後，一直停擺直至周二才再度展開，一眾JSR學員更會在兩場甲一賽事中，擔任評述及記錄數據等工作。香港賽馬會公司品牌高級經理(體育及社區項目)李德能坦言，學員對少不免會對直播賽事感到緊張，但他更注重學員能否從中汲取經驗：「我最希望這個計劃，能夠讓學員在過程中，發現自己的長處及興趣等。他們日後會否做傳媒，這個是他們對職業的選擇，如果他們具備能力，信心及面對困難的正面心態，這些特點到任何工作及環境都合用。」

帶領學員直擊賽事的導師丘雨勤，在不同平台評述籃球賽事的經驗相當豐富，他亦認為學員可以從報導賽事中學習：「我們以前剛剛做記者或主持，都會遇到不同問題，就是要遇到問題，才學識如何改善自己。」「阿勤」亦期望負責評述的學員，可以有足夠機會表達自己的想法：「做評述或主持，並沒有『一本通書學到老』，每個人都有各自的風格，我反而想他們好好把握每個機會，表達自己的意見。」他又讚揚一眾「小記者」相當專心，感受他們對報導體育賽事的熱誠。

至於另一位導師吳毅豪就特別提到，評述賽事之前，要做好充足的準備，例如比賽規則：「我不希望『空槍上陣』，就算我不熟悉甚至未曾接觸該運動，但起碼可以向觀眾提供運動員及球隊的背景。」與丘雨勤輪流帶領學員評述的吳毅豪，就認為學員「絕對做足」準備，資料十分豐富。