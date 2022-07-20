潮流興矮仔中堅　車路士斟掂古迪

曼聯日前簽入身高僅1米75嘅中堅利辛度馬天尼斯，被指防守高空波輸蝕，但車路士有樣學樣，同意斥資5,500萬歐元轉會費，收購西維爾中堅祖利斯古迪，呢位法國國腳身高1米78，可見矮仔中堅一樣非常搶手。

西班牙《馬卡報》指西維爾已經收到報價，車路士提出以5,500萬歐元買祖利斯古迪，比上年8月開價多500萬歐元。雖然西維爾要求6,500萬歐元轉會費，但由於祖利斯古迪去意已決，甚至早幾個月已經接受車仔開出嘅薪酬待遇，預料西維爾難以再留住呢位23歲後衞，或會接受車仔報價。

車路士今夏已經有2位中堅魯迪格、安達斯基斯坦臣離隊，加上艾斯派古達亦有可能轉投巴塞隆拿，領隊杜曹急需要簽入中堅，日前已收購咗拿玻里中堅高列巴尼，如果可以買埋祖利斯古迪，可令防線人腳更充裕。

祖利斯古迪上季為西維爾上陣44場入3球，除咗踢中堅之外，仲可以出任右後衞。值得一提，車仔隊長艾斯派古達身高都係1米78，證明矮仔中堅踢英超，並唔會輸蝕。