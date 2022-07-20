香港隊　運動展談領袖心得　黃洋：樂仔有潛質做隊長

運動消閒博覽周三（20日）起一連6日於香港會議展覽中心舉行，早前幫助香港足球代表隊闖入「亞洲盃」決賽周的黃洋，就應邀出席分享會，這位港隊及傑志老大哥大談領袖心得之餘，更不忘透露自己對未來港隊隊長人選的心水。

現年38歲的黃洋，無論在球會傑志或港隊都屬領袖級人物，他亦談及自己的隊長風格：「我同陳偉豪和葉鴻輝係唔同類型，佢哋外向啲，我就係一個靜啲嘅隊長，無論係場內場外，我自己嘅風格係去做一個榜樣，用自己嘅身體語言，去感染成個球隊，令隊友知道要用咩態度去比賽。」

港隊早前於「亞盃外」取得佳績，成功打入決賽周，3場比賽皆以正選身份出戰的黃洋，在防守中場位置表現關鍵，成為球隊晉級功臣。「大哥」承認自己內斂的性格，與自己多年來擔任防守中場這個位置，不無關係：「咁多年踢防中，我自己都覺得有啲悶，就算有人幫我剪個Highlight（比賽集錦）都應該剪唔到啲咩，只有好識波或資深嘅球迷，先知道防守中場呢個位，係非常關鍵，因為要做好多Dirty Work（髒工作），同埋要識得放低自己。」

「大哥」直言加盟傑志初期，自己想搏表現的心態，一度影響自己在場上的表現，隨着心態上的轉變而有所改進：「想搏表現，就會令自己心態失衡，會畀對手球員更多機會把握自己嘅犯錯，之後我就唔再將表現同成績睇得咁重，喺呢個位置點樣幫到球隊，先係最緊要。」

黃洋於分享會上亦對一班後輩作出評價，直言在防守中場位置上，顏樂楓及胡晉銘都非常有能力，而安永佳善於用鼓勵說話影響球隊的態度，亦獲「大哥」大讚。至於港隊未來領袖人物，「大哥」就點名認為陳俊樂非常有潛質：「其實前中後都有我嘅心水人選，中場方面我認為一定係樂仔（陳俊樂），佢份人好正面，態度好好，情緒亦非常穩定，我覺得佢有做香港隊隊長嘅潛質。」