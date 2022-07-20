74年來澳洲第1人！柏德遜「跳」出歷史

26歲的金髮美女柏德遜(Eleanor Patterson )周三在尤金舉行的田徑世錦賽，跳出個人最佳的2米02，為澳洲贏得首面女子跳高金牌，並打破了澳洲的全國紀錄，同時也是繼1948年John Winter之後首位在世錦賽或奧運會上贏得跳高冠軍的澳洲選手。

柏德遜過去在室外比賽未試過跨越2米，然而她在今屆世錦賽女子跳高決賽上，在2米02試跳就一次過成功，兼奪得冠軍；烏克蘭名將馬高芝要第二次才能跳過，連續兩屆世錦賽屈居亞席。曾經離開過賽場的柏德遜賽後相當興奮:「這五年實在很大的變化，2018年我沒有再跳，2016年里奧我以為是自己最後一屆世錦賽，我很開心遇上了教練Alex Stewart，令我享受到這個旅程。」柏德遜是首位在世錦或奧運會上贏得女子跳高金牌的澳洲人，也是第10位贏得世界冠軍的澳洲選手。

至於巴西「欄王」山度斯在400米欄決賽跑出46秒29，力壓奧運金牌得主華賀姆及奧運銀牌賓祖文封王，並打破了世錦賽大會紀錄，同時也是首位在世界賽贏得金牌的巴西運動員。而賓祖文最終獲亞席，時間為46.89，而Trevor Bassitt則意外地收穫一面銅牌；而華賀姆則大熱倒灶，最終獲第7名。

至於男子1500米長跑方面，英國的Jake Wightman於決賽跑出3分29秒23，成功力壓分別奪得銀牌，及銅牌的挪威及西班牙的好手奪金，成為自1983年的Steve Cram後，第1位在世錦賽男子1500米項目中，掄元的英國選手，值得一提，由於Jake Wightman的父親為比賽現場的廣播員，因此他能夠在現場親自宣布兒子取勝的消息。Jake Wightman賽後相當興奮，對自己能創出這個佳績，感到難以置信：「我現在仍然感到非常驚訝，無法相信這件事真的發生。」