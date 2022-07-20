東亞盃　隊長擺烏龍　國足吞南韓3蛋

「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）周三（20日）於日本豐田球場上演男子組焦點戰，以U23球員為骨幹的中國面對南韓。結果全場大部分時間捱打的中國隊，上半場有隊長朱辰杰自擺烏龍，加上換邊被南韓權昶勳及曹圭成各入1球，最終以0比3不敵南韓。

今次以U23球員為主的中國隊，今場有譚龍和蔣光泰兩位「超齡球員」擔正，戴偉浚坐鎮中場，韓佳奇擔任正選門將；南韓則派出早前友賽曾攻破熱刺大門的曹圭成負責攻堅，大阪飛腳守將權敬源與曾外流德國的金珍洙，負責坐鎮後防。

實力與經驗都更勝一籌南韓，開局就佔盡場上主動權，將中國隊壓制於半場，並多次製造埋門機會，逼使韓佳奇要多次作出撲救。39分鐘國足後防出現嚴重失誤，南韓權敬源發起長傳攻勢，中國隊隊長朱辰杰竟然將皮球頂入自家大門，韓佳奇只能望球興嘆。

換邊後，國足進攻未見起色，領先的南韓加快進攻節奏，進一步衝擊國足後防，54分鐘，權昶勳接應隊友頭槌二傳，門前為球隊射成2比0。80分鐘，曹圭成殺入禁區成功把握機會，為「太極虎」埋齋，最終南韓以3比0輕鬆取勝。