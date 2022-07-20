甲一籃球　滿貫大勝建龍飛馬　周健宏滿血復出進帳16分

因為失去過，所以更珍惜。因去年10月比賽中導致左腳阿基里斯腱斷裂的周健宏，周三（20日）抱着感恩的心回歸甲一，硬闖低位攞分、孭位搶板表現突出，最終他全場獨得16分，加上蔡再懃攻入全場最高的21分，合力助滿貫以81比51擊退建龍飛馬，聯賽錄得4戰3勝。

這是甲一重啟後滿貫的第一仗，主帥朱耀明派遣蔡再懃、林俊光、歐陽維江、方誠義及鄧志恒先發，而飛馬則有加拿大籍居港外援中鋒漢尼拔一柱擎天，配合馮嘉豪及朱梓榕等華將抗衡。比賽初身高2米08、體重約120公斤的漢尼拔成功牽引滿貫防守，製造外圍空間予隊友，飛馬頭9分全是三分遠投得手，一度領先滿貫14比5。周健宏其後換入替代兩犯在身的方誠義，即在第2次起手中鵠，顯示不俗信心，加上乘着漢尼拔出場回氣期間，葉俊傑屢攻得手，滿貫以17比16領先首節。雙方次節依然咬得緊，距離徘徊4至6分，滿貫勝在得分點多，歐陽維江及「阿爆」林俊光等挺身搶分，抵銷了漢尼拔主宰籃板及為飛馬製造二次進攻得手的「殺着」，滿貫以35比32領先回更衣室。

板櫈深度擁有優勢的滿貫，即使是全華班仍然「夠殺」，下半場加快攻防節奏，逐步將比數拉開，上半場獲7分的蔡再懃也重拾射手本色，外圍亦連番得手，反觀飛馬無復頭兩節勇態，集中力亦隨着體能下降，尾段滿貫剷籃頻頻食胡，最終以81比51大勝。滿貫下仗是本月28日對南華。而飛馬暫時在常規賽取得1勝4負。

全場笑容滿面的周健宏，賽後直言「打籃球就是開心」：「現在的我很享受打籃球，未斷過腳你不會明白的，現在有機會落場我就會享受，絕對不是不認真。」他特別提感激復康師帶領下，該整個復元過程更理想。

畢竟是9個月以來首場比賽，還要看管漢尼拔，他也不掩飾力氣不夠的事實：「第1節我要求被換出場了，因為抖唔到氣啊，剛放工趕來比賽，他們熱完身我才到，剛才打了一會已經見到星星了，再不換出來應該會暈倒。」在箝制漢尼拔的環節上表現奏效，令對方只入14分，「建龍準備得很好，頭兩節我們不適應他們的戰術，至第3、4節我們隊始終有很多香港隊球員，加上經驗較深。而重點克制漢尼拔的得分方面亦做得不俗，證明朱sir戰術奏效。」