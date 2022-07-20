甲一　安保漢友挫遊協奪今季首勝

甲一周三（20日）尾場上演護級大戰，安保漢友憑5人得分達雙位數，以95比53力挫遊協，取得今季首勝，下場（7月28日）將大戰永倫。

安保漢友和遊協今季皆錄得0勝4負慘淡戰績，兩支榜尾球隊急需一勝穩定軍心。今仗漢友得分主力趙鍵鋒傷愈復出，不過他似乎未適應比賽節奏，手感不佳，此節沒有斬獲。遊協甫開戰分半鐘即有葉思諾左膝移位受傷退下火線，要由救護車送院，令比賽一度暫停。

兩軍初段戰況緊湊維持2分上下，惟遊協內線高度不足籃板欠奉，愈打愈吃力，僅靠錢嘉豪和陳可鈐苦苦支撐。漢友鄺錦昌首節就攻入11分，協助球隊以19比13領先。

第二節錢嘉豪裡外開弓，為遊協追至18比20。可惜面對漢友高壓防守，遊協失誤逐漸增加，漢友的黃銘德成功偷球一條龍上籃，而遊協皮球剛達半場又被搶截，黃銘德再助攻予趙鍵鋒籃底得分，半場漢友拋開至43比24。

換邊後，漢友保持優勢，蘇尚瀛連入兩球三分，將比數拉開27分差，加上黃銘德單節8分，漢友以69比42遙遙領先。決勝節提早進入「垃圾時間」，遊協力拚下仍無功而還，最終以53比95告負。安保漢友今場5人上雙，黃銘德奪全場最高25分，遊協方面，錢嘉豪奪16分，另外吳嘉軒14分，陳可鈐12分。