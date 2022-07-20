張家朗8強絕地反勝　闖世錦賽4強穩奪獎牌

世界劍擊錦標賽周三（20日）上演男子花劍正賽。香港「劍神」張家朗在8強重演東京奧運絕地反勝的劇本，面對捷克的Alexander Choupenitch，在落後9：14的情況下，連取6分反勝，殺入4強，在不設銅牌賽下，成為香港劍擊史上首個贏得世錦賽獎牌的男劍手！

世界排名第1的張家朗，以頭號種子身份直入正賽，首圈先以15：11擊敗克羅地亞的Ivan Komsic，次圈再以15：11力挫烏克蘭的Danyil Hoida，打入16強，迎來2016年里約奧運銀牌得主、美國劍手陳海翔。張家朗速戰速決，早早拉開8：1，以15：5輕取對手，生涯首闖世錦賽8強，再贏一仗，即可穩奪獎牌。

張家朗在8強迎來9號種子、捷克的Alexander Choupenitch。雙方曾在東京奧運4強交手，當時張家朗以15：10勝出。這次相遇，張家朗早段落後1：3，其後反超前6：5，但戰至8：9時，遭對手連取5分，落後9：14，陷入出局邊緣。

「9：14」，這個比數有點熟悉，回想東奧8強，張家朗正是在落後9：14的情況下，絕地反勝俄羅斯的Kirill Borodachev。面對相似場景，張家朗重演劇本，在20秒內連取6分，以15：14淘汰對手，晉級4強，在不設銅牌賽下穩奪一面獎牌，是繼女重江旻憓在2019年和今屆賽事的兩面銅牌後，香港劍擊史上第3面世錦賽獎牌。