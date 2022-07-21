張家朗奪世錦賽銅牌　成香港男花第一人

世界劍擊錦標賽周三（20日）於埃及上演男子花劍正賽。香港「劍神」張家朗一路過關斬將，殺入4強，雖然以12：15不敵意大利新星Tommaso Marini，在不設銅牌賽下，仍奪得一面銅牌，成為香港劍擊史上首個奪得世錦賽獎牌的男劍手。

世界排名第1的張家朗，以頭號種子身份直入正賽，前三圈先後淘汰克羅地亞的Ivan Komsic、烏克蘭的Danyil Hoida和美國的陳海翔，生涯首闖8強，迎來9號種子、捷克的Alexander Choupenitch。張家朗在一度落後9：14，陷入出局邊緣下，重演東京奧運8強對Kirill Borodachev絕地反勝的劇本，在20秒內連取6分，以15：14逆轉，殺入4強，鎖定獎牌。

張家朗在4強面對意大利的22歲劍手Tommaso Marini，後者今季大放異彩，在塞爾維亞世界盃和南韓大獎賽奪金，並在上月歐錦賽摘銀，升上世界排名第3。張家朗早段陷入劣勢，遭對手連取6分，落後2：8。不過，打慣「逆境波」的張家朗未有放棄，戰至4：10後，打出一段6：2的攻勢，追成10：12。此時Tommaso Marini因手部受傷，暫停接受治療。即使張家朗其後再下一城，追剩1分，仍以12：15憾負。

雖然張家朗4強止步，但在不設銅牌賽下，仍奪得一面銅牌，是繼女重江旻憓在2019年和今屆賽事的兩面銅牌後，香港劍擊史上第3面世錦賽獎牌。今次成績對張家朗的世界排名或有影響，世一地位可能被取代。