英超勁旅阿仙奴今夏大事擴軍，周三(20日)落實用3,200萬鎊收購曼城球星辛真高，呢位烏克蘭國腳已飛到奧蘭多做體測，簽約至2026年，而且已經着埋阿仙奴訓練波衫亮相。隨住辛真高加盟，阿仙奴夏季買人開支高達1.2億鎊，豪氣程度係歐洲之冠，據報「兵工廠」密謀再簽多2個球星，極大機會冧莊「燒錢王」。

曼城領隊哥迪奧拿周三證實辛真高已同隊友告別，由於曼城同阿仙奴目前都喺美國集訓，辛真高直接飛去阿仙奴所在嘅奧蘭多做體測，而且已被影到着住阿仙奴訓練衫出現，最快星期日(24日)對車路士嘅熱身賽可以上陣。25歲嘅辛真高曾為曼城4奪聯賽冠軍，可以勝任左中同中場，不過上季喺曼城上陣機會減少，令佢想轉會尋求新發展。

辛真高係阿仙奴夏天第5個新兵，球隊之前已簽入巴西前鋒加比爾捷西斯、葡萄牙中場法比奧韋拉、巴西翼鋒馬昆奴斯同美國門將馬特端納，今個夏天已花費1.2億鎊買人，超越拜仁慕尼黑嘅1.06億鎊，成為歐洲第1大豪客。唔好忘記，「兵工廠」上年夏天亦係歐洲「燒錢王」，花咗1.5億鎊買奧迪加特、賓韋特等球星。

據報領隊阿迪達未打算收手，轉會消息權威Fabrizio Romano透露佢哋計劃再簽中場同翼鋒，盛傳已同李斯特城中場泰利文斯達成初步共識，有望以3,000萬鎊收購呢位比利時國腳；阿仙奴早前開價5,000萬鎊收購拉芬夏比洛尼失敗，資金將轉向其他翼鋒人選，傳聞拜仁慕尼黑右翼利萊辛尼係頭號目標，若果如意算盤能夠打響，今個夏天開支有機會突破2億鎊。