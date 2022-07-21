2022東亞足球錦標賽決賽周賽事，日前於日本正式展開。今屆賽事除了主辦國日本外，亦有南韓、中國及香港的參與；而東道主日本剛晌周二的揭幕戰，以6比0大勝香港隊旗開得勝。今日就同大家回顧呢場波與及檢視一下今屆東亞盃「藍武士」大軍的實力。

缺外流兵 以日職聯陣容抗衡

日本國家隊向來喜歡徵召大量晌歐洲搵食的球員入隊，之前在六月的友賽，更試過場上11位正選都係晌歐洲搵緊食。不過歐洲球季現正處於備戰階段，一眾海外戰將皆難以抽身回國參與東亞盃賽事，日本隊監督森保一今次唯有全數起用來自日職聯的球員。

本土效力的球員一向難以爭取入選日本隊大軍，一眾戰將今次可以趁機晌場上好好展示實力，務求打動森保一爭取入選年尾世界盃決賽周的大軍名單，戰意可以話係不用懷疑。

門將位置方面，森保一今次全數起用較為年青的球員，大迫敬介（廣島三箭）、谷晃生（湘南比馬）及鈴木彩艷（浦和紅鑽）三位的年齡皆不超過22歲，大有為未來鋪路的意味。年紀最細、晌早前舉行的U-23亞洲盃為日本擔任正選的鈴木彩艷，晌揭幕戰對香港一仗同樣擔任正選，睇來其餘二人都有機會晌餘下比賽得到上陣機會。

三位門將年紀甚輕，當然需要老大哥去帶領，因此森保一晌後衛線上的選擇亦偏重具經驗的球員。在揭幕戰擔任隊長的31歲中堅谷口彰悟（川崎前鋒）過往曾代表日本10次，正選右閘山根視來（川崎前鋒）本身亦代表過日本12次，晌日本大軍中的經驗相對較為豐富，而兩人晌揭幕戰的表現亦相當穩定，可起定海神針作用。至於畠中槙之輔（橫濱水手）及杉岡大輝（湘南比馬）均在揭幕戰擔當正選，連同後備入替的中谷進之介（名古屋鯨魚）及大南拓磨（柏雷素爾）都係過往甚少代表日本出賽之輩，當中大南拓磨更加係首次代表日本上陣，似乎呢班二線兵需要將日職聯的好表現帶到東亞盃，博取森保一的信任喇！

中場線方面，森保一同樣偏重考察較具經驗的球員，除了藤田譲瑠（橫濱水手）年僅20歲外，其餘中場球員年齡皆在25歲以上，當中已屆32歲的水沼宏太（橫濱水手）亦得到首次代表日本的機會，晌揭幕戰正選上陣。除了水沼宏太，剛得到確認再次外流歐洲的橋本拳人（西乙候爾斯卡）過往代表過日本12次，可說是中場線裡面國際賽經驗最豐富之人，不過佢晌揭幕戰就無份上陣，睇下晌餘下賽事有無機會出場喇！

雖然有唔少前輩在陣，但作為年紀最細的藤田譲瑠依然得到森保一的器重，呢位晌U-23亞洲盃演出光芒四射的墮後中場，晌對香港一仗得到正選機會，而佢晌大國腳處子戰的表現亦相當不俗。另外，岩田智輝（橫濱水手）及相馬勇紀（名古屋鯨魚）在揭幕戰的表現亦相當不俗，當中獨取兩球的相馬勇紀，不論係開紀錄的罰球及射成5比0的後踭入波皆相當精彩，相信晌今屆餘下賽事會繼續得到器重。

攻擊線上面，雖然名氣最大的武藤嘉紀（神戶勝利船）早前因傷退隊，但日本隊的火力依然強大，今次的人選亦甚具驚喜。相隔9年，球員生涯備受傷患困擾的宮市亮（橫濱水手），雖然今屆晌日職聯並唔係必然正選球員，但佢的表現就得到森保一的垂青，得以入選今屆東亞盃大軍。呢位29歲、曾經效力過阿仙奴、聖保利等球會的快翼，晌對香港一仗就有份後備入替上陣，並多次為港隊後防帶來威脅，希望晌餘下賽事有更多機會睇下佢的風采。

除了宮市亮，日本鋒線上其他球員則相對較為年輕而且欠缺國家隊經驗，但實力依然不容忽視。今屆晌日職聯表現相當出色的西村拓真（橫濱水手）就得到首次代表國家隊的機會，而佢晌對香港隊一仗亦獨建兩功，將聯賽的好表現帶到東亞盃賽場上，晌未來兩場賽事要多加留意佢的表現。

除了西村拓真，町野修斗（湘南比馬）亦要留意，呢位22歲高大中鋒今屆效力實力平平的湘南比馬依然有高水平演出，而佢同西村拓真一樣，晌對香港之戰首度代表日本，同樣取得兩個入波。日本隊的主力成員多以歐洲效力的球員組成，但卻一直欠缺高效的中鋒球員，假如町野修斗可趁機晌東亞盃取得分數，話唔定會晌年尾的世界盃大軍見到佢個名。

獲補選入隊的岩崎悠人（鳥棲砂岩）、晌U23亞洲盃擔正的主力射手細谷真大（柏雷素爾）與及晌今屆日職聯表現不俗的滿田誠（廣島三箭）皆為鋒線上的其他球員，除了岩崎悠人剛在揭幕戰有機會後備入替取得首頂喼帽，其餘二人皆未曾代表日本大國腳上陣，餘下兩場如果有機會上陣真係要好好把握先得。

清風送爽 揭幕戰取得大勝

日本隊在7月19日的東亞盃決賽周揭幕戰，晌茨勝的鹿島足球場擺下擂台迎戰香港隊。賽前一般預計日本可以大勝而回，但香港隊剛取得亞洲盃決賽周資格，氣勢如虹下日本當然嚴陣以待。

日本隊開賽排出4231陣式，門將位置以年僅19歲的鈴木彩艷把關，後防線有山根視來、谷口彰悟、畠中槙之輔及杉岡大輝。兩位防中方面，森保一以20歲的藤田讓瑠擔正並配合被推上中場線的岩田智輝合拍，呢對橫濱水手組合的演出備受留意。另外，3名攻擊中場包括有水沼宏太、西村拓真及相馬勇紀擔當，支援中鋒町野修斗，攻擊力似乎不俗。

開賽唔夠兩分鐘，港隊隊長謝家強晌禁區邊犯手球，相馬勇紀主射罰球直入網窩，首次代表日本取得入球。取得領先優勢後，日本隊一如預期不斷向香港隊施加壓力，但踢法較過往進取的香港隊亦能抵擋攻勢並爭取到反擊機會，可惜唔能夠威脅日本隊的大門。

戰至19分鐘，町野修斗晌禁區內接應山根視來的右路傳中跳頂入網，為日本領先至2比0；兩分鐘後相馬勇紀截得來球後交予西村拓真，後者避過茹子南糾纏後射入，日本兩分鐘內將領先優勢擴大至3球。

日本隊領先3球下，依然未有放鬆繼續向港隊大門進逼，水沼宏太具威脅的射門卻過唔到保羅的十指關。不過到40分鐘，西村拓真射入個人今場第二球，協助日本領先至4比0，呢個比數亦係半場比數。

下半場日本隊以中谷進之介後備入替谷口彰悟，仍無損後防穩定性。下半場10分鐘，再次來自山根視來的右路傳中，相馬勇紀成功攝前柱以後腳撞入，日本領先至5比0。

射成5比0後唔夠兩分鐘，水沼宏太右路傳中，但保羅接球甩手下，町野修斗眼見機不可失衝前補入，令自己同西村拓真睇齊，晌地標戰起孖，此時日本隊已領先6球。

晌餘下時間，日本陸續收起主力以收練兵之效，先後換入岩崎悠人、脇坂泰斗、宮市亮及大南拓磨，測試後備兵的實力；同時間港隊亦未有再造出具威脅的埋門，結果日本成功旗開得勝，以6比0擊敗港隊。

面對實力較次的港隊，森保一放膽起用多名新人上場，亦可說是取得成效，當中西村拓真、町野修斗等人更成功延續自己晌日職聯的高水平演出，對於爭取入選世界盃大軍甚有幫助。值得一提的係，今次日本大軍裡面有6名來自廣島三箭的球員，因剛征戰日職聯的關係而晌揭幕戰避戰，相信晌今屆餘下兩場賽事裡面呢班廣島兵會有更多上陣機會。

日本隊東亞盃餘下賽程：

7月24日下午6：20 日本 對 中國

7月27日下午6：20 日本 對 南韓

本周日乙直播時間：

7月23日下午5：00 新潟天鵝 對 岡山綠雉 有線電視602／662

7月24日下午5：00 東京綠茵 對 FC橫濱 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

【J.LEAGUE香港情報站】日職聯每月焦點（7月）：