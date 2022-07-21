劍擊世界排名更新　張家朗跌至「世二」

隨著世界劍擊錦標賽完成個人賽，國際劍擊總會（FIE）今日（21日）更新世界排名。剛奪得男子花劍銅牌的張家朗，「世一」位置被銀牌得主、意大利新星Marini Tommaso取代，跌到第2名，未能以世界首席完成賽季。

劍擊世界排名會計算過去一年，劍手成績最好的5站比賽，包括大獎賽、世界盃和衛星賽，另加世界錦標賽、洲際錦標賽和奧運。積分採用「滾動制」，每完成一項比賽，去年同站或同期舉行的比賽積分即告無效。由於今站世錦賽積分，會取代去年東京奧運積分，意味著東奧冠軍張家朗被扣除96分，即使歷史性奪得世錦賽銅牌，有50分進帳，總分也由原本的189分跌至143分。

反觀意大利新星Marini Tommaso今季大放異彩，在塞爾維亞世界盃和南韓大獎賽奪金、歐錦賽摘銀，更在世錦賽4強擊敗張家朗，收穫亞軍。值得一提的是，這位22歲劍手沒有參加東奧，意味著毋須扣除舊有積分，「淨賺」今次世錦賽亞軍的65分，終以199分首登「世一」。意大利名將科干尼和應屆世界冠軍、法國好手Enzo Lefort分列第3、4名。

另一男花港將蔡俊彥在世錦賽32強止步後，排名稍跌一位至第8。重劍方面，日前奪得生涯第2面世錦賽銅牌的江旻憓，由第7升上第6。隊友陳渭泠由55升上36名，創下個人新高。男將方凱申則憑著世錦賽殺入8強，升上29名，同為個人新高。