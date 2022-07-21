港超聯　何振廷畢頓外借冠忠南區

冠忠南區周四（21日）透過Facebook專頁，宣布獲傑志借用何振廷及畢頓，傑志則希望兩位年輕球員能夠爭取更多實戰機會。

23歲的何振廷自小在傑志足球學院（前稱香港巴塞足球訓練學校）受訓至2016年，2018年回歸傑志後，曾被外借到凱景及和富大埔。上季因傷缺席大部份賽事，經過長時間養傷後，何振廷已準備復出，將在冠忠南區尋求上陣機會。「因為剛剛傷愈，我很想來到冠忠南區，上陣機會較多，而且球嘅能力也很好，希望能夠喺呢度爭取好成績，並取得入球及助攻。目前腳傷已經完全康復，可以百分百投入操練及比賽，而距離開季仲有個多月時間，深信到時可以回復十足狀態。」何振廷說。

即將23歲的畢頓同樣在傑志足球學院受訓，司職翼鋒的他曾於2018年與何振廷一同被外借到凱景，上季則被外借到香港U23，各項賽事上陣6場。對於首次效力地區球隊，畢頓感到非常期待：「首次加盟一支地區球隊，感到非常期待，而冠忠南區係一支有實力嘅球隊，大家都知道上季腰斬前排喺聯賽榜首。雖然來到冠忠南區只是一段短時間，隊友之間相當友善及融合，操練質素亦很好，我非常期待比賽快點來臨，個人目標係爭取更多上陣時間及入球。」