開咧在即唔想添傷兵　紅軍錫身半場易和

今晚有場重量級球會熱身賽，德甲「狂牛」RB萊比錫主場硬撼英超利物浦。「紅軍」近期傷兵滿營，已經令主帥高普好頭痛，而且臨近開咧亦唔會太搏，避免再添「十字兵」；萊比錫向來硬淨見稱，雙方初段隨時陷於膠着，半場和波機會甚高。（周五凌晨1時15分開賽）

利物浦季前熱身賽表現唔算突出，先喺泰國上演嘅「雙紅會」淨吞曼聯4蛋，之後於新加坡雖以2比0擊敗另一英超球隊水晶宮，不過此役有「玻璃腳」阿歷士張伯倫負傷離場，睇嚟有排抖。禍不單行嘅係，門將艾利臣比加喺練習時受傷，賽後高普話呢位巴西門神會趕及出戰月尾社區盾對曼城，即係今仗唔使預佢，更令人擔憂嘅係前鋒迪亞高祖達疑似舊患復發，可能季初都未出得，令高普大失預算。

利物浦今夏成功同王牌穆罕默德沙拿續約，不過多年拍檔沙迪奧文尼已離隊轉投拜仁，儘管以破球隊轉會費紀錄喺賓菲加簽入達雲紐尼斯，但佢近兩仗唔係空門炒高就門前踢空氣，初來報到備受批評，難免影響信心，亦意味鋒線仲需要時間磨合。

RB萊比錫屬於「紅牛系」球隊，而紅牛系一向都係「紅軍供應商」，近年來投嘅沙迪奧文尼、拿比基達、南野拓實及伊巴希馬干拿迪等，之前都效力過薩爾斯堡或者RB萊比錫，呢支德甲兵對利物浦都頗為了解。萊比錫日前同另一英超球隊修咸頓「拍跳」，結果以3比1獲勝，狀態相當唔錯。睇番雙方近兩次交手，利物浦同樣贏2比0，咁啱兩仗上半場都係互交白卷，加上佢哋為免開咧前再添傷兵，今仗絕對有理由就住嚟踢，睇怕半場咬唔入對方。