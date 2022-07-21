西甲足校參與慈善活動　陳志康：幫學童追夢

2022-23年度「有波齊齊踢」慈善活動，周四（21日）舉行電影籌款環節，當中主辦單位之一、西甲足球學校負責人陳志康（Cow Sir）亦有出席，他認為這個活動甚具意義，希望足校可以藉此提供一個渠道，給予小朋友實現其足球夢想。

西甲足球學校首次與易希堂合作舉辦慈善活動，負責人陳志康直言今次活動甚具意義，自己很快便決定參與：「自己都係基層出生，希望提供一個渠道畀班細路仔，逐步實現夢想，成個活動目標可以籌集到100萬，同埋幫助到50名學童。」「Cow sir」 續指今次由西甲足校提供的訓練，為期一年，合資格人士每星期至少能夠訓練一日，亦可以免費入場觀看港超聯賽事，而表現出色的小朋友，更有機會獲邀到西班牙交流，從而擴闊眼界。

除此之外，目前正參與「東亞盃」的香港足球代表隊，首仗雖然大敗予日本隊，但前港隊代表「Cow sir」強調港隊需要繼續堅持自身踢法：「大家實力係有幾明顯嘅差距，但港隊都唔可以放棄，對強隊都要試吓壓逼，盡量爭取到入波。如果做唔到90分鐘，咁可唔可以試下做10分鐘，或者5分鐘呢？」

至於另一主辦單位之一、易希堂的負責人陳坤希，則指大部分小朋友皆十分喜愛足球，希望透過今次活動，鍛練他們的身體及意志力，而招募過程則由婦女動力協會負責，參加者主要來自低收入家庭的3至12歲學童。另外陳坤希更透露年底將會舉行慈善足球賽，包括「Cow sir」在內的多名前足球明星亦會壓陣。