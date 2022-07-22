利物浦炒RB萊比錫　紐尼斯大爆發入4球！

英超勁旅利物浦周五(22日)凌晨喺德國踢熱身賽，作客RB萊比錫大勝5比0。今仗主角非烏拉圭前鋒達雲紐尼斯莫屬，呢位8,500萬鎊射手近2仗連環失機受到批評，但今場後備上陣盡展功架，短短45分鐘內食出「大四喜」，領隊高普形容紐尼斯已經打開「潘朵拉盒子」，入波將會陸續有來！

利物浦喺亞洲之旅1勝1負，貴價前鋒紐尼斯2仗都有空門失機嘅「蝦碌」鏡頭，今仗亦繼續先任後備，「紅軍」開波8分鐘就由穆罕默德沙拿入波先開紀錄，之後戰況出現膠著，直到紐尼斯半場入替羅拔圖法明奴，利物浦威脅力即刻大大提升。

下半場3分鐘，路爾斯戴亞斯博到12碼，紐尼斯操刀射入佢加盟利物浦後第1球，3分鐘後再突破越位單刀射成3比0，68分鐘紐尼斯接應隊友傳中小禁區輕鬆掃入，完場前1分鐘佢再喺右路起腳，龍門撲到但甩手畀個網碌入，紐尼斯連入4球率利物浦大勝5比0。

見到新寵大爆發，高普賽後興奮表示：「紐尼斯已打開潘朵拉盒子，呢場對佢嚟講係完美賽事。球員都係人，尤其呢一代球員經常玩社交網，當佢哋開頭表現失準就會被批評，落場就變得心急，今仗係終止呢啲討論嘅最佳方法。紐尼斯係球隊欠缺嘅前鋒類型，係非常出色嘅球員。」利物浦下周四(28日)凌晨會友賽薩爾斯堡，3日後就會喺社區盾對曼城。