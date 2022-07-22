華度加奴膺ESPY體育獎被質　谷愛凌遭網暴

美國ESPY年度體育大獎周四在洛杉磯揭曉得獎名單，掌聲當中不乏爭議聲，英國網壇美少女華度加奴獲選為網球年度最佳，被受質疑，而在冬奧表現搶鏡的中國滑雪名將谷愛凌，連奪兩項大獎但卻遭網暴。

頒獎禮在洛杉磯舉行，大部份得獎運動員都穿上盛裝出席，效力職棒洛杉磯天使的日本名將大谷翔平力壓NBA球星史提芬居里等，奪得全年最佳男運動員及MLB最佳球員獎，而游泳的列迪姬則榮膺最佳女運動員獎。

不過，網球的最佳男、女運動員獎由今年連贏澳網及溫網兩大滿貫的拿度及去年美網女單冠軍華度卡奴奪得，將大滿貫數目已至22個的拿度，是擊敗同胞艾卡華斯、加拿大的阿里艾森及澳洲的艾高特，繼2011及2014年後再奪走這項榮譽，可謂實至名歸，然而最佳女運動員由英國19歲美少女華度加奴奪得，則備受爭議，她擊敗了已宣布退役的前世界一姐兼澳網冠軍芭蒂及當今一姐施華德首奪這個獎項，有傳媒及網民質疑華度加奴雖然去年贏得美網冠軍，但其後一直表現低迷，對其得獎引起不少評論。

此外，為中國出戰冬奧兼贏得兩金一銀的谷愛凌，則擊敗了四名美國運動員榮獲最佳突破獎及最佳女子極限運動員獎，這位中美混血兒帶同媽媽一起出席頒獎典禮；然而得獎後她在社交平台又再受抨擊，「之前有人已認為她在冬奧前背叛了美國，而她拿到ESPY獎項也讓一些人不能接受，一些美國媒體稱她為叛徒。」有美媒更表示不應將獎項頒給她，「或者應該將這種獎項頒發給不代表中國的美國運動員。」