港超聯　冠忠南區首場友賽　艾華現身跟操

在南區跟操的艾華，今場亦有份出戰。（李浚湣攝）

為備戰新球季，兩支港超聯球隊冠忠南區、香港U23周五（22日）早上於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）進行「拍跳」。賽後南區總教練鄭兆聰（Ricky）對球隊表現感到滿意，又透露前港超兵艾華正在跟操，不排除之後會再添新援。

今場為兩隊季前首場正式友賽，因此比賽強度未算太高，僅以3節、每節25分鐘形式進行，冠忠南區一眾新兵包括謝朗軒、李嘉耀等，今場亦有份上陣，最終南區憑李嘉耀、史提芬彭利拿入球，以2比1險勝香港U23。賽後南區總教練鄭兆聰對球隊表現感到滿意：「雖然都有啲錯漏，但球員整體發揮得唔錯，不過有啲球員差唔多半年無踢過波，狀態方面係差啲，慢慢一步一步嚟啦。」

南區今季人腳變動頗大，多達9名球員先後離隊，加上鞠盈智、簡嘉亨及伍瑋謙目前正隨港隊出戰「東亞盃」，至少要在8月中才能歸隊，Ricky透露球隊之後不排除再添新援：「都係要等同再睇吓個情況，呢家都未知道幾時開季，好多嘢都未定。但好似畢頓、何振廷暫時借過嚟都有好大幫助，起碼夠人踢友誼賽先，咁下一步我哋都睇緊艾華個情況，佢目前跟緊操。」

至於現年31歲的前港超兵艾華，今場獲安排在第3節後備上陣，更協助球隊搏得一球十二碼，整體表現不俗。目前仍屬於自由身的艾華，指自己上星期才到南區跟操，他期望可以再次重返職業賽場：「好鐘意球隊嘅踢法同埋教練Ricky，另外我都好掛住超聯，始終球員水準同甲組差好遠；老實講我身體已經準備好，希望可以順利留到喺南區，之後終極目標再代表到香港隊。」