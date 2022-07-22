尼拿斯破米高莊遜全美紀錄　積遜追近「花蝴蝶」

在美國尤金舉行的世界田徑錦標賽進入倒數，場上成績繼續大爆發，美國尼拿斯在200米決賽成功衞冕，更跑出19秒31打破了美國名宿「金跑鞋」米高莊遜的保持了26年的全美紀錄；而牙買加女將不攘美國專美，包辦女子200米前三名，而積遜跑出史上第二快成績，向美國已故名宿「花蝴蝶」姬菲芙的世界紀錄作出挑戰。

周四的比賽焦點落在男女子200米項目，美國隊在男子200米決賽再顯強勢，繼2005年後再次在世錦賽200米項目包辦金銀銅牌，其中尼拿斯跑出19秒31衞冕成功，成為史密夫及保特（四連冠）之後第三位能夠在世錦賽蟬聯此項冠軍的選手，這個成績也是該項目史上第三佳績，更打破了名宿米高莊遜於96年阿特蘭大奧運會上所創的全美紀錄。 貝拿力克(Kenny Bednarek) (19.77) 及禮頓 (19.80) 則分獲銀牌及銅牌。

至於牙買加則包攬女子200米的頭三甲，28歲的積遜跑出史上第二快的成績，以21秒45贏得冠軍，打破了世錦賽大會紀錄，僅落後姬菲芙自88年奧運會所創的21秒34世界紀錄僅0.11秒，同時也是她生涯第三面世錦賽金牌，成為首位擁有100、200及400米世界冠軍的女將；而35歲的應屆百米女飛人費絲亞，則奪得銀牌、收穫了個人生涯第13面世錦賽獎牌，手握10金3銀相當厲害。