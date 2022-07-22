D1游泳誕生19項新紀錄　男女拔萃延續霸業

睽違兩年，「港九區D1中學校際游泳比賽」周五（22日）在九龍公園游泳池舉行。拔萃女書院以「大滿貫」姿態達成女子組33連霸。拔萃男書院失落C Grade冠軍，但總分力壓宿敵聖若瑟書院，連續28年登上男子組寶座。

D1游泳因疫情停辦兩年，今屆比賽由兩日縮減至一日，只設一槍決賽，但無損泳手發揮，全日誕生19項新紀錄。男拔萃的劉建希、聖若瑟的麥世霆、女拔萃的馬紫玲和協恩的李心瑤各自包攬兩項個人紀錄，成為風頭躉。

中二的馬紫玲首次參加D1，即打破女子C Grade 100米（57秒53）和200米自由泳（2分06秒08）紀錄，其中，100自舊紀錄由何詩蓓所創，別具意義：「何詩蓓是我偶像，比賽經常見到她，但不敢合照，破她的紀錄特別開心。」她透露疫情期間，幾乎每天落海游水，哪怕冬天氣溫只有十幾度，都會游到「腳趾變紫」才上水，又會跑步維持體能：「努力總算有回報！」女拔萃包攬A、B、C Grade冠軍，總分486分，力壓協恩（356分）和德望（216分）達成33連霸。隊長許嘉玲期望師妹感受學界獨有的熱血魅力，團結一心延續霸業：「學界游泳不是個人運動，是需要團隊、大家互相扶持。」

男拔萃順利拿下A、B Grade冠軍，但C Grade不敵聖若瑟，屈居亞軍，未能以「大滿貫」姿態實現28連霸。隊長鄭淦丰期望師弟延續拔萃精神：「不只著重個人，要為隊友加油，為學校付出！」男拔萃共有3個隊長，其中邱甲方因確診新冠肺炎缺陣，黃洛勤直言有影響：「始終要找人替代他的項目。但他隔離期間一直為我們打氣，我們會連他的份努力！」聖若瑟和喇沙分列男子組亞、季軍。