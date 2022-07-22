一場比一場有霸氣 瑞典大勝好時機

周六(23日)凌晨女子歐國盃8強，由瑞典女足火併新勢力比利時女足。瑞典女足貴為上年奧運女足銀牌得主，被視為今屆冠軍熱門之一，佢哋喺分組賽愈踢愈順，全隊上晒力。比利時女足首度躋身8強，實力同經驗都輸蝕，瑞典女足肯定大打進攻足球，博2.5球嘅入球大。(周六凌晨3時開賽)

瑞典女足首仗打和勁敵荷蘭女足1比1，之後分別贏瑞士女足2比1，同5比0大破葡萄牙女足，愈踢愈好。主力前鋒布力史甸絲上仗復出「開齋」，重拾信心有望繼續數胡，「女版伊巴謙莫域」艾絲蘭妮亦有入球，火力全開。瑞典女足近4仗3勝，當中3仗總入球為3球或以上，乘勇出擊大盤值得再追。

比利時經驗輸蝕

比利時女足今屆第二次出席決賽周，分組賽最後一輪贏意大利女足後，以次名出線，亦係球隊史上首次躋身淘汰賽。

不過佢哋實力同頂尖球隊仲有距離，決賽周前熱身賽對住英格蘭女足及澳洲女足呢啲一線勁旅都輸波，今仗都係以爭取入波做目標，既然瑞典女足主勝冇肉食，不如轉捧2.5球入球大。