C朗願意減薪30%　仲未搵到心儀球會

C朗被多間歐洲豪門拒絕後，葡萄牙傳媒報道，該曼聯球星嘅經理人佐治文迪斯近日宣布降低條件，表示C朗願意減薪30%，希望搵到心儀球隊，另邊廂，C朗繼續缺席曼聯季前集訓，領隊坦哈格表示：上星期一樣！

佐治文迪斯今夏不斷進行聯絡工作，向歐洲各大豪門推薦C朗，但全部吃閉門羹，有分析指C朗要求落班球會必須具有聯賽爭標實力，以及有歐聯資格，出路已經唔多，最大障礙係佢喺曼聯享有50萬鎊周薪，以一位37歲球員嚟講人工過高，令各豪門卻步。

早前曾有沙特球會願意用超過2億鎊邀請C朗去中東踢兩年，已被C朗拒絕，C朗仍然希望留在歐洲一線聯賽，同馬德里體育會接洽觸礁後，C朗終於面對現實，透過經理人放風表示願意減薪30%，將個人條件降到35萬鎊周薪，以此價錢，相信可提高吸引力。

曼聯方面，佢哋澳洲集訓尾站將會對阿士東維拉，坦哈格在賽前記者會回應查詢C朗情況時表示：「沒有(新消息)，同上星期情況一樣！當然，擔心唔係正確用詞，我關心嘅係呢度嘅球員，依家球員做得好好，狀態甚佳，我哋會同佢(C朗)融為整體。」