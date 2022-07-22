球迷注意！7‧28紅綠對戰實施網上售票

香港籃球總會宣布，甲一男籃聯賽下周四（7月28日）假灣仔修頓場館舉行的賽事，將實施網上售票。球迷該天早上10時開始可登入Cityline購票通買飛，但考慮到長者需要，修頓場館票房當天早上10時至下午2時，將會發售「優惠門票」予年滿60歲的高齡人士，售罄即止。

頭場永倫對安保漢友

滿貫鬥南華隨時爆棚

甲一聯賽常規賽剛過了一半，南華暫以6戰6勝列榜首，至於滿貫及永倫同樣錄得1敗，要爭取前二直入季後賽，可謂不容再失，故「7‧28」的賽果將十分關鍵，預料修頓場有機會出現滿座盛況。