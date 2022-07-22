球迷注意！7‧28紅綠對戰實施網上售票
2022年07月22日 21:33
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香港籃球總會宣布，甲一男籃聯賽下周四（7月28日）假灣仔修頓場館舉行的賽事，將實施網上售票。球迷該天早上10時開始可登入Cityline購票通買飛，但考慮到長者需要，修頓場館票房當天早上10時至下午2時，將會發售「優惠門票」予年滿60歲的高齡人士，售罄即止。
頭場永倫對安保漢友
以往於新伊館舉行的大賽，已採用網上售票形式，而在修頓場館的比賽實施網上購票則屬首次。7月28日兩仗戲碼為頭場永倫對安保漢友（晚上7時開賽），以及「綠軍」滿貫對「紅軍」南華（晚上8時40分開賽），票價為60元，每人每次限購最多門票兩張，而門票採劃位制；另設長者及學生優惠門票40元，數量有限，售完即止。售票途徑包括售票系統Cityline購票通（網址: https://www.cityline.com），或使用流動應用程式購票。
滿貫鬥南華隨時爆棚
甲一聯賽常規賽剛過了一半，南華暫以6戰6勝列榜首，至於滿貫及永倫同樣錄得1敗，要爭取前二直入季後賽，可謂不容再失，故「7‧28」的賽果將十分關鍵，預料修頓場有機會出現滿座盛況。