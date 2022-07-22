曼城季前集訓有玄機　預視今季成績

曼城今夏簽入神鋒艾寧夏蘭特，仲有奇雲菲臘斯加盟，實力更上一層樓，英超衞冕機會好大，不過原來佢哋季前集訓目的地都有玄機，《曼徹斯特晚報》分析該隊近年季前集訓地點，同埋該季最終成績，結果發現一項有趣數據，就係去美國集訓，該季英超高分奪冠，去中國集訓，就會失冠。

該統計係由哥迪奧拿執掌「藍月亮」開始計算，由2016年至今總共6個球季，期間只有2016至17、2019至2020兩季失冠，其餘4個球季都奪得英超冠軍。

再深入分析該6季嘅季前集訓工作，發現一個規律，曼城喺2016同2019年夏天，都去中國集訓，結果該兩季都失冠，2016至17球季車路士奪冠，2019至2020年球季就由利物浦奪冠。

至於2017及2018年兩年夏天，曼城都去美國集訓，結果該兩季曼城不但英超奪冠，更分別以100分及98分嘅極高分數勝出，最近兩年受疫情影響，球隊季前無法遠征，雖然奪冠但所得積分並唔係特別高，等到今年夏天曼城再度西征美國，今季會否又係曼城天下？