曼聯再搶阿積士猛將　6800萬鎊買巴西射手

曼聯新帥坦哈格繼續向前度球會阿積士挖角，繼斟掂中堅利辛度馬天尼斯之後，又出手搶購呢支荷甲勁旅嘅射手安東尼馬菲奧斯。英國《每日郵報》指呢位22歲巴西國腳嘅代表已身處曼徹斯特，同紅魔鬼人員討論轉會事宜，據悉曼聯起碼要斥資6,800萬鎊(約6.4億港元)轉會費，阿積士先至有機會放人。

曼聯今夏已經簽入飛燕諾左後衞杜維爾馬拉西亞，以及丹麥中場基斯甸艾歷臣，加上中堅利辛度馬天尼斯即將來投，坦哈格認為球隊現時最需要簽入前鋒，特別係C朗去向未明，補充射手係刻不容緩嘅工作。

坦哈格話：「球季好漫長，需要更多進攻組合選擇，如果想新一季取得成功，就必須簽入前鋒。」曼聯近期踢熱身賽，主要靠安東尼馬迪爾出任正前鋒，雖然佢表現不俗，但呢位法國國腳過去幾年演出令人失望，開季後能否保持水準，實屬疑問，難怪坦哈格唔放心。

加上C朗仲未決定幾時歸隊，甚至可能離開紅魔鬼，亦令坦哈格必須做定兩手準備，為球隊收購新前鋒。

目標人選安東尼馬菲奧斯上季為阿積士上陣33場入12球，最重要係佢跟隨坦哈格搵食2年，熟悉對方戰術思維，相信可以迅速融入「新紅魔」。