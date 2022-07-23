朱成竹連擸兩個盃　拍李皓晴贏匈牙利賽

東京奧運銅牌得主之一的李皓晴，與女雙拍檔朱成竹周五在匈牙利傳來喜訊，二人過關斬將闖入決賽，並力壓南韓組合，贏得WWT匈牙利支線賽女雙冠軍，這是朱成竹繼上月拍住杜凱琹之後，個人一個月內袋走兩個雙打錦標。

港隊早前完成匈牙利明星挑戰賽後續留當地分途出擊參加同期舉行的支線賽及冠軍賽，女單「一姐」杜凱琹在冠軍賽8強不敵中國的孫穎莎，無緣晉級。不過，另邊廂幾位隊友則在支線賽表現勇猛，李晧晴夥拍朱成竹在女雙合作擦出火花，8強先淘汰法國組合，繼而在4強遇上德國万圓／Chantal Mantz激戰4局，終以3比1闖決賽。

李皓晴與朱成竹在冠軍戰對住南韓的崔孝姝及李希恩，雙方打足五局才分出勝負，「李朱配」經過幾場合作已取得默契，而且前三板控制很好，處理戰術運用上不錯，抵住對方的壓力，最終以11比4、4比11、14比12、7比11、11比9力挫南韓組合，成功捧盃。

這是女乒繼4星期前在斯洛文尼亞公開賽後再有收穫，當時朱成竹首次拍住杜凱琹贏得女雙冠軍，而轉戰匈牙利她拍住另一位師妹李皓晴，一個月內連贏兩個錦標，並令港隊女雙實力更鞏固。