香港隊　備戰撼南韓　茹子楠：要跟到教練部署

正於日本出戰「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的香港足球代表隊，將於周日（24日）面對第二場對手南韓。首戰面對東道主日本一役踢至最後一刻的茹子楠，就交代身體恢復情況，並直言下場對南韓的挑戰，不會小於上仗，因此需要跟隨主帥莊恩安達臣的部署。

港隊於「東亞盃」第二輪賽事，將會在豐田體育場遇上另一強敵南韓，現時代表隊大軍已去到比賽所在城市，作賽前最後準備。港隊6日內要挑戰兩大亞洲勁旅，對球員體能要求極高，「茹子」亦交代到球隊訓練及恢復情況：「一個禮拜內踢兩場，香港聯賽係好少有，自己仲有少少攰，但大致上肌肉恢復得幾好。」

去役面對日本擔正出任右閘的「茹子」，戰至比賽最後一刻，於攻守兩端表現活躍，這位24歲港足代表回顧上場比賽的時候，坦言對手無論速度、技術或與隊友的配合能力，都非常出色：「係好難防守。」下場對手南韓陣中好手如雲，「茹子」直言挑戰不亞於對日本：「（比起日本）南韓球員級數分分鐘更高，因為有啲曾經踢過世盃。希望跟到教練嘅部署，做多啲防守練習，提防對手邊路進攻。」