曼聯大戰維拉　今日5點45分有得睇

曼聯澳洲集訓尾站，移師珀斯對阿士東維拉。「紅魔鬼」今夏改朝換代，新帥坦哈格執教下全隊充滿朝氣，季前熱身賽3連勝，多位主力鹹魚翻生，加上佢哋近3場球會賽均半場領先，極之搶韁，預計維拉難以抵擋，相信曼聯半場都可以領先。(Now 640周六下午5時45分直播)

強陣出擊態度認真

曼聯今夏增兵計劃稍遲，直至近日先至連續簽入杜維爾馬拉西亞、基斯甸艾歷臣及利辛度馬天尼斯。不過一班舊將不斷製造驚喜，喺曼谷進行嘅首場熱身賽即以4比0大炒宿敵利物浦，成功激起鬥心。

之後轉赴澳洲又以4比1大勝墨爾本勝利，再以3比1輕取英超對手水晶宮。喺C朗仍未歸隊下，一直不獲重用嘅安東尼馬迪爾連續3仗有「士哥」，一洗頹風，兩位英格蘭代表隊成員查頓辛祖同拉舒福特亦3場入2球，全隊愈踢愈有信心。

維拉上季喺領隊謝拉特帶領下表現不俗，今夏主要買入西維爾中堅迪亞高卡路士，並向巴塞簽入借將菲臘比古天奴。

雖然上兩仗熱身賽分別1比0小勝列斯聯及布里斯班獅吼，但論狀態始終不及上晒力嘅曼聯，而且「紅魔鬼」近仗熱身賽都非常認真，往往派遣強陣出擊，務求做到先聲奪人，曼聯半場領先話咁易啦！

直播表

周六2:30pm 女子東亞錦 日本女足 Vs 中華台北女足

港台電視32

周六5:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 岡山綠雉

有線602台、662台

周六5:00pm 日乙 新潟天鵝 Vs 岡山綠雉

有線602台、662台

周六5:45pm 熱身賽 阿士東維拉 Vs 曼聯

Now 640

周六6:00pm 女子東亞錦 中國女足 Vs 南韓女足

港台電視32

周六8:00pm 俄超 莫斯科中央陸軍 Vs PFC索契

有線602、662台

周日1:00am 俄超 卡斯洛達 Vs 莫斯科斯巴達

有線602、662台

周日8:30am 美職 肯薩斯體育會 Vs FC洛杉磯

Now 639

周日10:00am 美職 皇家鹽湖城 Vs FC達拉斯

Now 638