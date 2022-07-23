港超聯　劉學銘重返冠忠南區

港超聯球隊冠忠南區周六（23日）透過Facebook專頁宣布，中堅劉學銘將會重返球隊，披上44號球衣。現正隨港隊在日本出席「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）的「學銘」，在電話訪問中對重返南區感到開心，希望新季可幫助球隊贏得第一個聯賽錦標。

劉學銘現時正在日本隨港隊出戰「東亞盃」，他透過電話訪問首先感謝主席陳文俊、副主席黃焯添、義務總監陳雄亮及主教練鄭兆聰的信任。對於今次重返南區，他則感到非常開心，希望新季可幫助球隊踢出好成績：「陣中仲有過往嘅隊友，同時亦都加入咗好多具有實力嘅球員，變得更有競爭力；過去球隊多次同獎盃擦身而過，所以今年希望贏到第一個頂級聯賽錦標。」

現年26歲的高大中堅劉學銘，曾在2016至2019年期間效力冠忠南區，在聯賽上陣50場並取得4個入球，當中2018/19年球季面對富力R&F，補時頂入追平的一球，更令球迷留下最深刻印象。「學銘」離開南區後加盟東方龍獅，不過卻未受重用，輾轉外借至理文、天水圍飛馬及標準流浪。

球員資料

劉學銘 Lau Hok Ming

出生日期：1995年10月19日（26歲）

身高：1米87

位置：中場、中堅

球衣號碼：44

在港曾效力球會：YFC澳滌、夢想駿其、東方龍獅、理文、天水圍飛馬、標準流浪