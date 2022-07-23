網壇Big4合體！「化敵為友」組夢幻隊鬥利華盃

網壇Big4歷史性拍住上做隊友！剛成功衞冕溫網男單錦標的塞爾維亞球星祖高域，確定將會參加今屆利華盃，連同「泥地王」拿度、「瑞士天王」費達拿及英國球星梅萊組成夢幻歐洲隊，9月23至25日爭逐在倫敦舉行的利華盃。

2R費達拿及拿度早前已宣布再度携手出戰這項邀請世界頂級球手爭逐的團體賽，而大會周五宣布前世界「一哥」祖高域今年會加盟歐洲隊，令昔日在球壇對戰的四大天王首次「化敵為友」，與世界隊隊戰。

「利華盃是唯一可以讓所有偉大球員走在一個團隊比賽，能夠與拿度、費達拿及梅萊三位自己的最大對手組隊，實在是一個歷史時刻，對我們球員來說，是一個難得又興奮的機會，相信球迷更雀躍，非常期待9月在倫敦見。」祖高域的加入令今屆歐洲隊的勝算更高，他們4人過去在76個大滿貫中合共捧走66個，歐洲隊隊長波格坦言:「真的很難想像這四位網壇代表走在一起，為同一團隊出戰；每一年的我們的目標都是贏，今年有Rafa、Roger、Andy及Novak在同一隊，我們更有機會。」歐洲隊過去五屆贏了4次。

至於由美國名宿麥根萊作為隊長的世界隊，則落實了美國的富斯、加拿大的阿里艾森及阿根廷名將施瓦茲曼助陣，另三位球員稍後再作公布。