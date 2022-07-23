澳洲女將衞冕標槍金牌　成歷史第1人

現時在美國俄勒岡州舉行的世界田徑錦標賽，於周六（23日）再誕生歷史紀錄，澳洲女子田徑選手芭貝（Kelsey-Lee Barber）在標槍決賽，以接近3米的優勢擊敗美國代表奪得金牌，並成為首位成功衞冕世錦賽標槍冠軍的女運動員。

在2019年世錦賽標槍項目奪金的芭貝，在今屆賽事力爭衞冕，並於首次嘗試即擲出62米67，及後這位現時30歲的澳洲選手狀態有所上升，終於在第3次試擲中，擲出66米91的成績，就此奠定勝局。縱使其他選手嘗試追上，包括美國選手雲加（Kara Winger），憑藉最後一擲做出64米05的距離，成功奪得銀牌，惟仍然與芭貝超過66米的成績有明顯差距。最終芭貝成功以接近3米的優勢，力壓雲加奪冠，日本的北口榛花則以63.27米得到銅牌。

男子400米跑方面，英國代表侯辛史密夫（Matt Hudson-Smith）跑出44秒66，屈居在美國選手Michael Norman及格林納達的Kirani James之下奪得銅牌，首度奪得世錦賽獎牌。侯辛史密夫對首奪世錦賽獎牌相當高興：「我克服不少困難才奪得世錦賽獎牌，現在我會繼續努力。」