香港隊　挑戰南韓 繼續逼搶！

「EAFF E-1 東亞足球錦標賽」（東亞盃）周日（24日）上演次輪賽事，其中香港足球代表隊將於豐田體育場硬撼南韓。主帥莊恩安達臣於賽前記招上，表示以擊敗日韓為目標是不切實際，但強調不會改變一貫踢法，希望總結上場經驗後，港隊能夠交出更好表現。（港台電視32周日下午3時直播）

港隊首戰以0比6大敗予日本後，大軍已移帥名古屋準備餘下兩場賽事。安帥坦言球隊落敗後難免感到失望，但仍需以正面心態應對。總結上場表現，安帥指出港隊在進攻和控球等方面都需要改進，並有需要避免在比賽早段輕易失波，重申會堅持一貫的壓迫踢法：「中國上場對住南韓死守最終都係輸3球，但如果我哋都照樣咁踢，港隊唔會有進步。我哋需要改進自己嘅踢法，要更加進取。」

陣容方面，安達臣證實效力中超球隊浙江隊的梁諾恆，因傷最終未能參與今次賽事：「梁諾恆已經盡全力同球隊會合，但佢受腳踝傷患影響無緣歸隊，對此好抱歉。」此外，港隊繼「亞洲盃」外圍賽征途後，再出現門將傷患潮，安帥透露除了保羅上場膊頭受傷，陳嘉豪和伍瑋謙都在訓練中出現傷患情況，其中後者需要入院治療，餘下兩場無緣出戰，安帥就希望情況較好的陳嘉豪，能夠趕及恢復，在對南韓一戰披甲。

港隊首戰遭遇大敗，賽後南韓媒體《首爾體育》認為港隊實力比預期更弱，對此安帥回應指：「識啲波嘅人都唔會咁講，港隊世界排名同日本相差咁多，我唔明點解佢哋會覺得香港可以贏到日本。」過往曾執教韓職球隊仁川聯的安帥，大讚南韓球員質素很高，港隊今場仍需要注重防守，但會嘗試將防線壓前：「希望喺前場搶到球權，做好攻守轉換，製造埋門機會爭取入波。」

南韓上場憑對方烏龍球，加上權昶勳、曹圭成各建一功，以3比0大勝中國隊，主教練保羅賓圖賽後直言球隊能夠獲勝相當合理，但提醒球員若要奪冠，必須在炎熱天氣下好好分配體能，並進一步提升狀態。南韓將在最後一場硬撼日本，《首爾體育》透露保羅賓圖或會在今場輪換，藉此保留一眾主力的體力。

南韓上屆「東亞盃」以兩球擊敗香港，當中曾罰球直射入網的中場黃仁範，上場傷愈復出後對中國隊表現不俗，他坦言教練給予自己很大進攻自由度，希望能夠利用自身經驗及能力，在場內外幫助年青球員成長，以及為球隊爭取佳績。南韓實力雖然在港隊之上，但黃仁範直言要小心應戰：「呢度嘅天氣又熱又潮濕，尤其今場波會喺日本時間下晝舉行，身體將會更加難承受，無論最終派邊個球員上場，我哋都一定會力爭3分。」同日尾場東道主日本將於晚上6時20分面對中國隊，力爭取得兩連勝。