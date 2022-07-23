香港男花世錦8強不敵美國　無緣隊史首牌

埃及開羅舉行的劍擊世界錦標賽周六（23日）續演花劍團體賽，香港男子花劍隊惡鬥世界排名第3的美國隊，蔡俊彥全場獨取21分下，最終以35比45惜負，無緣隊史首面獎牌。

日前於個人賽勇奪銅牌的張家朗昨日（22日）與蔡俊彥、吳諾弘及崔浩然轉戰團體賽，先後擊敗中國及奧地利躋身8強，追平香港隊史最佳成績。張家朗於32強對中國一戰表現突出，「守尾門」打出10比0，帶領香港隊反勝中國晉級。

張家朗8強戰率先登場，惟對世界排名第15的Alexander Massialas爆冷以2比5告負。第2局由世界排名第8的蔡俊彥迎戰第7的Nick Itkin，兩人甫開戰已經比分緊咬，其後美國對手一度拉開4分差，蔡俊彥發力連追5劍成10比9反勝。

第3局由「花美男」崔浩然對世界排名20的Gerek Meinhardt，惜以2比6告負，第4、5局張家朗和吳諾弘對Nick Itkin及Alexander Massialas更分別慘吞「5蛋」，3局之後港隊大幅落後12比25。

蔡俊彥是日狀態大勇，第6局對Gerek Meinhardt曾連追5劍，一度為港隊追至落後9分，惟對手後段亦發力搶分，港隊戰畢此局後仍落後19比30。第7局吳諾弘2比5不敵Nick Itkin，隨後張家朗回復水準，以6比5贏Gerek Meinhardt。

今場港隊由蔡俊彥「守尾門」對Alexander Massialas，惟落後11分下難以扭轉局面，最終港隊以35比45不敵美國，無緣4強。

跌落名次賽的港隊首圈迎來世界排名第11的加拿大，港隊此戰改以蔡俊彥打頭陣，聯同崔浩然和張家朗出擊，3人各得15分，以45比29大勝晉級，將爭奪第5名。