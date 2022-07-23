西甲雙雄鬥到美國　巴塞皇馬半場大顯身手

周日(24日)早上美國拉斯維加斯將上演重量級熱身賽，巴塞隆拿與皇家馬德里合演「西班牙國家打吡」。皇馬雖然係上季西甲及歐聯雙料冠軍，但喺聯賽次循環曾淨吞巴塞4蛋，加上巴塞今夏大事擴軍後實力大增，預計今仗交鋒必有火花，雙方近5次交手4次半場開2球或以上，隨時半場都有入球騷睇。(myTV SUPER周日早上11時直播)

皇馬上季稱霸西甲及歐聯，主帥「肥安」安察洛堤今夏並無大手增兵，保持原有主力陣容，暫時僅簽入法國中場曹亞文尼及中堅魯迪格。相比之下，「銀河艦隊」離隊球員雖多，但全屬副選，計有盧卡祖域、加里夫巴利、馬些路、艾斯高等，對球隊並無太大影響。皇馬繼續以上季冠軍陣容出擊，並打算起用夏薩特踢9號位，呢位比利時球星係時候做番齣好戲，效果如何令人期待。

賣轉播權巴塞袋多25.5億

近年陷入財困嘅西甲勁旅巴塞隆拿，今夏仍然大事增兵，皆因球會有大把「資產」可以變賣套現；西班牙多間傳媒指出，巴塞繼早前出售10%嘅未來25年轉播權，帶來2.07億歐元收入，正計劃再次出售15%未來25年轉播權，預計可以袋多3.2億歐元（約25.5億港元），因此有充裕資金收購球星以及出糧。

但畢竟係「先使未來錢」，會方仍然需要節省開支，所以「地上最強」準備出售部分球員，亦計劃變賣球會旗下公司嘅股份。

巴塞今季最矚目當然係簽入波蘭世界足球先生羅拔利雲度夫斯基，另外尚有拉芬夏比洛尼、基斯爾、安達斯基斯坦臣等來投，陣容星光熠熠，今場火併宿敵皇馬定必施展渾身解數，而且雙方每次交手鮮有悶場，隨時甫開賽即刻駁火，況且今場係表演賽大家都冇壓力，半場多入球屬意料中事。