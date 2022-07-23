巴塞VS車路士　搶簽西維爾法國新星

巴塞隆拿今夏轉會窗頻頻有大動作，簽入羅拔利雲度夫斯基後，佢哋下個目標係西維爾法國年輕中堅祖利斯古迪，咁啱車路士亦睇中佢，兩間球會近日展開激烈競爭，據多位記者披露，車路士已開出5年1000萬歐元年薪嘅豐厚條件，與此同時巴塞亦出手爭奪，兩大豪門鬥得難分難解。

最近48小時，有關祖利斯古迪去向峰迴路轉，先有西班牙著名記者斯基拉爆料，車路士與古迪即將簽約，車路士向西維爾支付6500萬歐元轉會費，並提供一份年薪1000萬歐元合約，簽約5年至2027年。

交易即將達成之際，Fabrizio Romano表示收到最新消息，巴塞會長拉波塔親自同西維爾交涉，並火速達成協議，報道未有披露巴塞開出轉會費及球員條件，但祖利斯古迪本人較希望加盟巴塞，如果成真，車路士勢必被截胡。

除咗斯利斯古迪，巴塞又向車路士挖角艾斯派古達，搞到車仔主帥杜曹火都嚟，佢話：「我唔理其他球隊做乜，我只知道車路士球員要乜，艾斯派古達不斷被挖角，佢感到有啲唔開心，我嘅職責係要向球隊作出最好決定。」