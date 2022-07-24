C朗轉會最後曙光　馬體會變賣3星準備出手

C朗拿度轉會最後曙光出現！已向曼聯提出轉會要求嘅C朗，近1個月不斷向歐洲各大豪門送秋波，可惜通通未有下文，不過多間歐洲媒體爆料，西甲勁旅馬德里體育會已決定出手，依家着手處理最大難關嘅財政問題，除C朗願意減薪3成外，馬體會亦積極兜售陣中3大前鋒騰出財政空間，「極有信心」喺轉會窗完結前完成呢項驚天收購。

C朗提出轉會後，一直留喺葡萄牙未有返曼聯報到，據報經理人佐治文迪斯不斷向車路士、拜仁慕尼黑、拿玻里、巴黎聖日耳門等豪門「推介」，可惜大部份球隊都另有計劃。馬德里體育會會長施里蘇日前暗示冇能力收購C朗，不過被視為可信性係「Tier 1」嘅記者泰禾拉利爆料，馬體會已經暗中就轉會進行部署。

法國《RMC》記者泰禾拉利報道：「雖然施里蘇話唔會收購C朗，不過馬體會幾個高層對於C朗加盟都好有信心，馬菲奧斯根夏嘅轉會將直接影響C朗加盟機會。」西班牙媒體《El Laguero》亦報道，馬體會將出售多位球員為收購C朗提供空間，包括馬菲奧斯根夏、艾華路莫拉達同基沙文3大前。

報道指馬體會如果要收購C朗，需要透過賣人套現約4,000萬歐元資金，馬菲奧斯根夏同艾華路莫拉達係主要人選，尤其祖雲達斯仍然希望買斷艾華路莫拉達，雙方仍然交涉當中。英國《泰晤士報》亦指出，馬體會向巴塞隆拿借用第2年嘅基沙文，明年就要「強制性」用4,000萬歐元買斷，球會希望搵其他球會接手，以釋放30萬歐元周薪空間。

日前有消息指，C朗為順利完成轉會，答應減薪3成提高離隊機會，佐治文迪斯亦好有信心可以達成交易。馬體會教練施蒙尼對C朗非常欣賞，認為佢可以複製蘇亞雷斯2年前加盟即捧盃嘅劇本，尤其馬體會依家只有安祖哥利亞1個前鋒上季有雙位數入球，急切需要一個數胡人物。