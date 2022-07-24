卡尼入2粒率熱刺捧盃　干地鬧爆拜仁！

熱刺周六(23日)作客格拉斯哥流浪踢熱身賽，憑哈利卡尼下半場5分鐘內閃電連入2球，以2比1反敗為勝，3場季前熱身有2勝1和佳績。雖然球隊狀態良好，不過領隊干地就好火爆，鬧爆拜仁慕尼黑教練拿高斯公開話想簽哈利卡尼。

熱刺今仗強陣出戰，哈利卡尼、孫興民同古路斯夫斯基「三叉戟」齊發，不過24分鐘就被主隊率先入波。換邊後熱刺大反撲，哈利卡尼50分鐘左路扣過敵衞射入，55分鐘佢再接應孫興民傳送，1控1射盡顯功架，熱刺最終保持2比1勝果，勇奪呢個「Walter Tull」盃冠軍。

哈利卡尼喺3場熱身賽入5球，德國傳媒指拜仁慕尼黑有意簽佢頂替羅拔利雲度夫斯基，拜仁教練拿高斯文日前更公開表示，哈利卡尼會喺德甲大放異彩，但轉會費太貴令轉會有難度，對於呢番言論，干地就非常火滾：「我係從來唔會討論其他球隊嘅球員，熱刺立場非常清晰，哈利卡尼係重要一員，如果我想簽人，我會透過球會交涉而唔係向傳媒放風，或者其他球隊唔識尊重人，但我就唔會咁做。」