余理洋：每隊都想贏我哋　南華變身迎挑戰

甲一籃球班霸南華早前經歷「大地震」，主帥巴拿莫域、主力惠龍兒和楊和紛紛離隊，由余理洋（Nathan）兼任教練和球員，與老大哥羅意庭、朱亮及梁兆華等，帶領年輕球員爭取錦標。Nathan直言衞冕充滿挑戰性：「每支球隊都想打敗南華，我們會享受挑戰！」■圖／文：許思彤、余樂詩

第五波疫情爆發前，南華先「冧莊」銀牌，再於甲一聯賽豪取6連勝，勢頭擋都擋不住。但隨着球季停擺，這支衞冕雄師出現人事變動，主帥巴拿莫域（Mensur）4月時與球隊解約，正選中鋒惠龍兒和控衞楊和則於上月離隊，加盟東亞超級聯賽（EASL）的灣區翼龍。「他們就像爸爸和兄弟！」余理洋面露不捨。「毫無疑問，Mensur是甲一史上最佳教練，Glen（楊和）是香港最具天賦的後衞，還有Duncan（惠龍兒）的內線統治力……我們的確流失了人才。」

羅意庭：場外球員都會分擔

漫畫《男兒當入樽》的翔陽高中，有藤真健司兼任教練和球員，南華現在也有余理洋。不過現實歸現實，有時身在局中，反而看不清四周，幸而巴拿莫域留下一套清晰系統，又有隊長朱亮、羅意庭、陳張敏和梁兆華從旁協助。「我們知道Nathan辛苦，要懂多重分身術。」羅意庭笑道。「當他上場，場外的人一定會幫忙提點，像下一球用甚麼戰術，守盯人還是聯防。」

雖說沿用一貫體系，但少了當家中鋒，打法自然要再適應。「我們平均身高較矮，要打快一點，我和朱亮、兆華會射更多三分，但最重要是防守，有好防守才有好進攻。」Nathan提到年輕球員如張延隆、曾湛元和葉耀邦必須挺身而出，其中「隆仔」角色尤為關鍵：「我對他期望好高，大家可能不知道，他是南華防守最好的球員。我經常告訴他：『只要你做好防守，就會贏！』」

陳曉峰葉耀邦內線孭飛

Duncan離隊後，除了隊長朱亮，陳曉峰和葉耀邦都要扛起內線重任。『邦邦』表示已有「孭飛」決心：「以前只是搶下籃板，做下『dirty work』，下半季會更進取，分擔得分。」這個23歲前鋒，今月剛帶領理工大學重奪大專冠軍，他認為有利備戰聯賽：「畢竟半年沒有比賽，這幾場大專賽讓我重拾節奏，狀態回升。」

南華新陣容以老帶新，其他球隊自然虎視眈眈，希望擊敗這支「擂台躉」。Nathan承認衞冕難度大增，但會勇敢面對和享受挑戰。羅意庭則提醒隊友輕裝上陣：「我們之前贏面很高，但疫情拖太久，練下停下。希望大家不要有包袱，盡力搏吧。」南華將於7月28日登場硬撼滿貫，上演上屆決賽翻版戲碼。

新手爸爸羅意庭感激太太付出

羅意庭和太太勞媛儀（Ar Lo）早前喜獲千金，看見「阿庭」笑到「見牙唔見眼」，就知他多麼幸福。「好特別！她未出世好期待，出世後就好驚喜，到抱上手，又覺得有點陌生，心想這個『人仔』誰來的？」

作為新手爸爸，第一次餵奶、換片，夜晚老是睡不安穩，隔三四小時起床一次……讓「阿庭」感受到為人父母的偉大：「平時看見別人的BB，好得意好好玩。原來背後很多困難，經常半夜乍醒，遲些還要找學校，為她的未來操心。」他又感謝太太十月懷胎：「太太是順產，由穿羊水到生BB，足足等了十幾個鐘，好多謝她！」